Вечером раскладываю дармовое средство — утром ноль муравьев: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил
kasheloff.ru
С наступлением весны муравьи начинают активную экспансию на садовых участках. Они строят муравейники, портят почву и утащат к себе всё, что плохо лежит — от ягод до косточек. Кроме того, они вступают в симбиоз с тлёй, способствуя её распространению.
Эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина предупреждает: муравьи — это не просто неудобство, а реальная угроза для урожая. Особенно важно уделить внимание профилактике.
Химия — крайний случай. Сначала — народные методы
Хотя сильные инсектициды на основе неоникотиноидов действительно эффективны, специалисты рекомендуют сначала попробовать безопасные и дешёвые народные средства.
Приманка из борной кислоты: проверенный рецепт
Самый популярный способ — приманка на основе борной кислоты и сладкого компонента. Готовится просто:
- 1 чайная ложка борной кислоты;
- 100 граммов варенья, мёда или костного фарша.
Смесь раскладывается в крышки от пластиковых бутылок и размещается рядом с муравейниками. Муравьи уносят приманку в гнездо, заражая всю колонию — результат появляется через несколько дней.
Почему это работает
Борная кислота не отпугивает муравьёв, а действует постепенно, позволяя им донести вещество до матки и личинок. Это гарантирует уничтожение всей колонии, а не только рабочих особей.
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