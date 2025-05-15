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Вечером раскладываю дармовое средство — утром ноль муравьев: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Муравьи не только портят внешний вид сада, но и...

kasheloff.ru

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С наступлением весны муравьи начинают активную экспансию на садовых участках. Они строят муравейники, портят почву и утащат к себе всё, что плохо лежит — от ягод до косточек. Кроме того, они вступают в симбиоз с тлёй, способствуя её распространению.

Эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина предупреждает: муравьи — это не просто неудобство, а реальная угроза для урожая. Особенно важно уделить внимание профилактике.

Химия — крайний случай. Сначала — народные методы

Хотя сильные инсектициды на основе неоникотиноидов действительно эффективны, специалисты рекомендуют сначала попробовать безопасные и дешёвые народные средства.

Приманка из борной кислоты: проверенный рецепт

Самый популярный способ — приманка на основе борной кислоты и сладкого компонента. Готовится просто:

  • 1 чайная ложка борной кислоты;
  • 100 граммов варенья, мёда или костного фарша.

Смесь раскладывается в крышки от пластиковых бутылок и размещается рядом с муравейниками. Муравьи уносят приманку в гнездо, заражая всю колонию — результат появляется через несколько дней.

Почему это работает

Борная кислота не отпугивает муравьёв, а действует постепенно, позволяя им донести вещество до матки и личинок. Это гарантирует уничтожение всей колонии, а не только рабочих особей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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