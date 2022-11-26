Вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла на пожаре

Вдова знаменитого режиссера Станислава Говорухина Галина Говорухина погибла во время пожара в Новой Москве, на территории коттеджного поселка Лесное Озеро.

По данным ТАСС, в одноэтажном частном доме возник пожар, который быстро охватил площадь в 100 квадратных метров.

Причины возгорания пока не уточняются.

Галине Говорухиной, второй супруге кинорежиссера, было 74 года. Станислав Говорухин скончался в июне 2018 года в возрасте 82 лет.

