Вавилова потеряла ребенка сразу после задержания Дурова в Париже

Основатель популярного мессенджера Telegram, Павел Дуров, столкнулся с личной утратой в период своего задержания во Франции. Сам Дуров поделился этой новостью в своем Telegram-канале, сообщив о потере ребенка его партнершей Юлией Вавиловой, что стало результатом стресса, вызванного его арестом.

Контекст задержания и новость о беременности

События развернулись 27 августа, когда Дуров находился в заключении. В ходе допроса он узнал от своего адвоката о беременности Юлии, что стало неожиданностью для бизнесмена. В это время на Вавилову оказывались серьезное давление: ложные новости в медиа, кибератаки, конфискация личных вещей и блокировка ее аккаунтов в социальных сетях. Все это привело к тому, что Юлия переживала значительный стресс, что, по мнению Дурова, могло повлиять на ее здоровье и привести к трагическим последствиям.

Печальное сообщение Юлии Вавиловой

Трагедию подтвердило и сообщение самой Юлии в ее Telegram-канале. Она написала:

"Мы пытались справиться со всем, но, к сожалению, это стало слишком большим испытанием для нашего малыша."

Это заявление отражает глубину личной потери на фоне общественных и юридических турбулентностей.

Дуров под стражей: детали ареста

Дуров был задержан 24 августа при въезде во Францию из Азербайджана. На следующий день ему были предъявлены обвинения, связанные с управлением онлайн-платформами для незаконных транзакций, отказом в предоставлении данных правоохранительным органам и отмыванием денег. Помимо Дурова, задержание также могло затронуть его телохранителя и ассистентку, в том числе и Вавилову, хотя об этом прямо не сообщалось.

Эти события показывают, как глубоко профессиональные проблемы могут затрагивать личную жизнь, особенно когда они влекут за собой столь значительные последствия. Такие моменты напоминают о важности поддержки и понимания, которые необходимы людям, переживающим сложные времена, пишет vedomosti.ru.