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Василию Ливанову была диагностирована онкология

В последнем медицинском отчёте о здоровье извес...

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В последнем медицинском отчёте о здоровье известного российского актёра Василия Ливанова, которому исполнилось 89 лет, появились тревожные новости. В результате тщательного медицинского обследования, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), у Ливанова было обнаружено злокачественное новообразование в области малого таза. Источники, близкие к медицинскому персоналу учреждения, где проводились исследования, сообщают, что, несмотря на серьёзность диагноза, состояние опухоли не является жизнеугрожающим на текущем этапе.

Однако врачи выражают осторожность относительно возможного хирургического вмешательства из-за возраста актёра. Операция по удалению опухоли может нести значительные риски для здоровья Ливанова, что делает ситуацию особенно сложной. Медицинский коллектив планирует дальнейшее наблюдение за развитием опухоли, прежде чем принимать какие-либо решения о лечении.

Эта новость вызвала волну поддержки среди поклонников и коллег актёра, которые желают ему крепкого здоровья и надеются на благоприятный исход, пишет kino-teatr.ru.

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