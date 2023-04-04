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"Ваша банковская карта больше будет не ваша!": в Росконтроле предупредили об опасности всех, кто делает покупки на Wildberries, Ozon и AliExpress

В Росконтроле предупредили об опасности всех россиян, кто делает покупки на Wildberries, Ozon и AliExpress
"Ваша банковская карта больше будет не ваша!": в Росконтроле предупредили об опасности всех, кто делает покупки на Wildberries, Ozon и AliExpress

Фото: соцсети

Эксперты Росконтроля выступили с предостережением: все россияне, которые делают покупки на популярных маркетплейсах и оплачивают их при помощи банковских карт, рискуют лишиться сбережений.
Пресс-служба ведомства проинформировала, что есть варианты оплаты - после доставки курьером, после получения в пункте выдачи или же сразу при заказею Вот в последнем случае и возникают большие риски.

Россияне нередко привязывают свои карты к личному кабинету на маркетплейсе. Конечно, вы можете запретить использование карты, удалив информацию о ней в личном кабинете.

Но эксперты считают, что некоторые интернет-магазины лукавят, добавляя всего один пункт в соглашение: продавец может использовать карту и после того, как информация о ней удалена в ЛК. Фактически это создает риск, что гражданин просто лишится сбережений, поскольку средства могут быть списаны без согласия.

Эксперты призывают внимательно относиться к оплате покупок банковскими картами в интернете и не рисковать попусту. Если есть возможность оплатить при получении, лучше воспользоваться именно ею.

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