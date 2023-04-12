Минздрав предложил ограничить репродуктивный возраст женщин в РФ на законодательном уровне

"Ваш возраст вышел, рожать нельзя!": в России Минздрав предложил законодательно ограничить репродуктивный возраст женщин
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В Минздраве РФ подняли вопрос об ограничении респродуктивного возраста женщин. Так, главный внештатный специалист Минздрава РФ Наталья Долгушина предложила создать в стране законодательный механизм такого регулирования, пишет "Парламентская газета".
ВОЗ определяет верхнюю границу репродуктивного женского возраста отметкой в 49 лет. После него женщинам в ряде стран мира будет отказано в предоставлении доступа ко вспомогательным репродуктивным технологиям, например, к ЭКО.
В России такой верхней предельной границы пока не установлено, хотя по сложившейся еще в советские времена практике старородящей считают женщину, которая рожает первенца после 28 лет.