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Вас обманывали всю жизнь: врач ответил на вопрос об эффективности леденцов от боли в горле

Мнение доктора Александра Мясникова о леденцах ...

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В последнем выпуске популярной медицинской программы «О самом главном» на канале «Россия 1», доктор Александр Мясников развеял мифы об аптечных леденцах для горла.

В интервью, доступном для просмотра на платформе «Смотрим», он подробно обсудил ограниченную эффективность этих средств в лечении основных причин боли в горле.

Недостаточная эффективность леденцов

Согласно доктору Мясникову, многие пациенты ошибочно полагают, что леденцы могут лечить инфекции и аллергии, вызывающие боль в горле. Однако, как подчеркивает врач, «Вирусы они не лечат, стрептококк они не лечат, аллергию они не лечат. На причину они, конечно, не действуют».

Леденцы могут временно облегчить симптомы, но не адресуют корень проблемы, что является критическим для истинного выздоровления.

Возможные риски других домашних средств

Дополнительно, в контексте обсуждения леденцов, стоит отметить предупреждения других медицинских специалистов о популярных методах лечения горла.

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман недавно высказались о рисках полоскания горла раствором соды, который, по их словам, может повысить давление у некоторых пациентов. Это подчеркивает важность критического подхода к выбору методов самолечения.

Рекомендации специалистов

Александр Мясников настаивает на том, что лучшим курсом действий при болях в горле является консультация с врачом, который может назначить адекватное лечение, направленное на истинные причины дискомфорта. Врачи также рекомендуют подходить к выбору средств облегчения симптомов осознанно, учитывая возможные побочные эффекты и ограничения каждого метода.

В свете недавних обсуждений в медицинском сообществе важно понимать, что бытовые средства как леденцы могут предложить лишь временное облегчение. Осторожность и профессиональная консультация — ключ к эффективному и безопасному лечению, сообщает lenta.ru.

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