Вас обманывали всю жизнь: врач дал ответ на вопрос об эффективности леденцов при боли в горле

В течение многих лет леденцы от боли в горле считались эффективным средством для облегчения симптомов простуды и гриппа.

Однако недавние высказывания врачей и медицинские исследования начинают ставить под сомнение эту распространенную практику.

Мифы и реальность

Согласно доктору медицинских наук, специалисту по уху, горлу и носу, леденцы могут обеспечивать лишь временное облегчение боли в горле, но не более того. «Леденцы стимулируют слюноотделение, что может помочь увлажнить горло и облегчить дискомфорт, однако они не лечат причину боли, такую как инфекции или воспаления», - объясняет специалист.

Что говорит наука?

Медицинские исследования подтверждают, что большинство леденцов содержат ментол или другие мягкие анестетики, которые могут немного успокаивать раздражение, но их действие поверхностно и кратковременно.

«Эффект от леденцов сродни эффекту от конфеты. Они могут сделать вас чувствующим себя лучше на короткий промежуток времени, но не обладают лечебными свойствами», - добавляет врач.

Рекомендации для облегчения боли в горле

Для тех, кто ищет более действенные способы лечения боли в горле, врачи рекомендуют следующие методы:

Увлажнение воздуха: Использование увлажнителей воздуха помогает предотвратить пересыхание слизистых оболочек.

Полоскание горла: Растворы на основе соли или медицинские антисептические жидкости могут эффективно снимать воспаление.

Прием обезболивающих: Ибупрофен или ацетаминофен могут облегчить болевые ощущения и уменьшить воспаление.

Пока леденцы могут оставаться популярным и доступным средством для мгновенного облегчения боли в горле, важно понимать их ограниченную роль в лечении.

Знание об истинной эффективности леденцов помогает выбрать более эффективные методы борьбы с простудными заболеваниями и их симптомами.