"Ваш муж погиб, нам очень жаль": в России зафиксирована вспышка ложных сообщений о гибели мобилизованных в СВО
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Жители Новосибирской, Курской, Саратовской и ряда других областей России начали получать ложные сообщения о гибели их родственников в зоне СВО.
Так, жителям Новосибирского района звонят неизвестные по телефону и сообщают якобы о смерти родственников, которые участвуют в СВО.
"После проверок информация оказывается ложной", – заявили местные власти.
Аналогично происходит и в других регионах. По мнению властей регионов, подобные звонки - попытки Украины посеять панику, дестабилизировать обстановку в обществе, расшатать нервы и граждские позиции.
Власти попросили сохранять спокойствие, не верить таким звонкам и проверять информацию официально.