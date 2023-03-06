"Ваш муж погиб, нам очень жаль": в России зафиксирована вспышка ложных сообщений о гибели мобилизованных в СВО

В ряде городов России наблюдается вспышка ложных сообщений о гибели мобилизованных в СВО

Жители Новосибирской, Курской, Саратовской и ряда других областей России начали получать ложные сообщения о гибели их родственников в зоне СВО.

Так, жителям Новосибирского района звонят неизвестные по телефону и сообщают якобы о смерти родственников, которые участвуют в СВО.

"После проверок информация оказывается ложной", – заявили местные власти.

Аналогично происходит и в других регионах. По мнению властей регионов, подобные звонки - попытки Украины посеять панику, дестабилизировать обстановку в обществе, расшатать нервы и граждские позиции.

Власти попросили сохранять спокойствие, не верить таким звонкам и проверять информацию официально.

