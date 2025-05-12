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Ваш балкон могут снести уже завтра: новый указ вступил в силу

Новые требования к остеклению балконов могут пр...

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Штраф до 50 000 рублей: за что могут наказать владельцев балконов

Самовольное остекление балкона может обернуться не только серьезным штрафом, но и обязательным демонтажем конструкции, предупреждает эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью News.ru.

Согласно решению Конституционного суда, теперь любые работы по остеклению балкона требуют:

  • Согласия всех собственников жилья, оформленного на общем собрании;
  • Проверки безопасности конструкции для здания.

Без соблюдения этих условий владелец может получить судебное предписание о сносе балкона и понести дополнительные расходы.

Пример из Перми: 20 лет — и под снос

Бондарь привел случай семьи из Перми, которая более 20 лет пользовалась застеклённым балконом. Однако суд обязал их демонтировать конструкцию, несмотря на её давность — всё из-за отсутствия нужных согласований.

Особое внимание, по словам эксперта, уделяется:

Домам со статусом памятника архитектуры — там запрещено менять даже цвет рам без разрешения.

«Суды особенно строги к объектам культурного наследия. Любые изменения без согласования — под запретом», — подчеркивает Бондарь, сообщает pg21.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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