Ваш балкон могут снести уже завтра: новый указ вступил в силу

Штраф до 50 000 рублей: за что могут наказать владельцев балконов

Самовольное остекление балкона может обернуться не только серьезным штрафом, но и обязательным демонтажем конструкции, предупреждает эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью News.ru.

Согласно решению Конституционного суда, теперь любые работы по остеклению балкона требуют:

Согласия всех собственников жилья, оформленного на общем собрании;

Проверки безопасности конструкции для здания.

Без соблюдения этих условий владелец может получить судебное предписание о сносе балкона и понести дополнительные расходы.

Пример из Перми: 20 лет — и под снос

Бондарь привел случай семьи из Перми, которая более 20 лет пользовалась застеклённым балконом. Однако суд обязал их демонтировать конструкцию, несмотря на её давность — всё из-за отсутствия нужных согласований.

Особое внимание, по словам эксперта, уделяется:

Домам со статусом памятника архитектуры — там запрещено менять даже цвет рам без разрешения.