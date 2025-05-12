Ваш балкон могут снести уже завтра: новый указ вступил в силу
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Штраф до 50 000 рублей: за что могут наказать владельцев балконов
Самовольное остекление балкона может обернуться не только серьезным штрафом, но и обязательным демонтажем конструкции, предупреждает эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью News.ru.
Согласно решению Конституционного суда, теперь любые работы по остеклению балкона требуют:
- Согласия всех собственников жилья, оформленного на общем собрании;
- Проверки безопасности конструкции для здания.
Без соблюдения этих условий владелец может получить судебное предписание о сносе балкона и понести дополнительные расходы.
Пример из Перми: 20 лет — и под снос
Бондарь привел случай семьи из Перми, которая более 20 лет пользовалась застеклённым балконом. Однако суд обязал их демонтировать конструкцию, несмотря на её давность — всё из-за отсутствия нужных согласований.
Особое внимание, по словам эксперта, уделяется:
Домам со статусом памятника архитектуры — там запрещено менять даже цвет рам без разрешения.
«Суды особенно строги к объектам культурного наследия. Любые изменения без согласования — под запретом», — подчеркивает Бондарь, сообщает pg21.
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