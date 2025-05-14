Ваш балкон могут снести уже завтра: новый указ вступает в силу
vedtver.ru
Самовольное остекление балкона приравнено к реконструкции и может привести к штрафу до 50 тысяч рублей и обязательному демонтажу конструкции, даже спустя десятилетия.
Об этом рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Теперь любые работы по остеклению считаются вмешательством в фасад и требуют официальных согласований.
Что изменилось
Согласно решению Конституционного суда, остекление балкона приравнивается к реконструкции фасада здания. Чтобы законно провести такие работы, необходимо:
- письменное согласие всех собственников дома;
- техническое заключение о безопасности конструкции;
- получение официального разрешения от архитектурных и жилищных органов.
Возможные последствия
Нарушение этих требований грозит:
- штрафом до 50 000 рублей;
- обязательным демонтажем по решению суда.
Даже если балкон был застеклён десятки лет назад, это не даёт гарантий. Пример из Перми: суд обязал снести конструкцию, установленную более 20 лет назад.
Особые случаи — исторические здания
Если дом включён в список объектов культурного наследия, требования становятся ещё жёстче. Нельзя изменять внешний облик без разрешения, даже если речь идёт о замене окон или рам.
«Суды особенно строги к объектам культурного наследия. Любые изменения без согласования — под запретом», — поясняет Дмитрий Бондарь.
Как всё сделать законно
Чтобы остеклить балкон без последствий:
- Получите согласие собственников дома;
- Закажите проект и техническое заключение;
- Обратитесь за разрешением в ответственные инстанции.
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