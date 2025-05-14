Ваш балкон могут снести уже завтра: новый указ вступает в силу

Самовольное остекление балкона приравнено к реконструкции и может привести к штрафу до 50 тысяч рублей и обязательному демонтажу конструкции, даже спустя десятилетия.

Об этом рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Теперь любые работы по остеклению считаются вмешательством в фасад и требуют официальных согласований.

Что изменилось

Согласно решению Конституционного суда, остекление балкона приравнивается к реконструкции фасада здания. Чтобы законно провести такие работы, необходимо:

письменное согласие всех собственников дома;

техническое заключение о безопасности конструкции;

получение официального разрешения от архитектурных и жилищных органов.

Возможные последствия

Нарушение этих требований грозит:

штрафом до 50 000 рублей;

обязательным демонтажем по решению суда.

Даже если балкон был застеклён десятки лет назад, это не даёт гарантий. Пример из Перми: суд обязал снести конструкцию, установленную более 20 лет назад.

Особые случаи — исторические здания

Если дом включён в список объектов культурного наследия, требования становятся ещё жёстче. Нельзя изменять внешний облик без разрешения, даже если речь идёт о замене окон или рам.

«Суды особенно строги к объектам культурного наследия. Любые изменения без согласования — под запретом», — поясняет Дмитрий Бондарь.

Как всё сделать законно

Чтобы остеклить балкон без последствий: