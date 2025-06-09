Варю полстакана риса, и улетная закуска «Рыбные хвостики» готова. Вкуснота!
YouTube
Вкусная и оригинальная закуска — хрустящие вафельные рожки с начинкой из рыбы и риса, идеально подходящая для фуршетов и семейных ужинов.
Ингредиенты:
- 100 г риса
- 1 луковица
- 180 г консервированных сардин
- Зеленый лук (по вкусу)
- 2 яйца
- Вафельные рожки
- Щепотка соли
- Зелень и лимон для украшения
Приготовление:
- Подготовка риса: Отварите 100 г риса до готовности. Важно, чтобы рис был мягким и легко смешивался с остальными ингредиентами.
- Обжарка лука: Мелко нарежьте луковицу и обжарьте её на сковороде до прозрачности, чтобы она стала мягкой и ароматной.
- Приготовление начинки: В миске смешайте обжаренный лук с консервированными сардинами (180 г), предварительно размятыми вилкой. Добавьте немного рубленого зеленого лука. Тщательно перемешайте — начинка должна быть ароматной и пластичной.
- Наполнение рожков: Аккуратно наполните вафельные рожки рыбной массой, заполняя их на 2/3 объема, оставляя немного места для яичной «крышечки».
- Приготовление яичной оболочки: Взбейте 2 яйца с щепоткой соли. Каждый рожок окуните в яичную смесь так, чтобы края вафли хорошо пропитались.
- Обжарка: Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжаривайте рожки с яичной оболочкой по 2-3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка и вафельные стенки не станут хрустящими.
- Подача: Подавайте «рыбные хвостики» теплыми, украсив зеленью и дольками лимона для свежести и яркости.
Это простое в приготовлении, но эффектное блюдо будет не только отличной закуской для вашего стола, но и настоящим украшением на любом мероприятии, сообщает news.
Приятного аппетита!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец