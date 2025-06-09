Варю полстакана риса, и улетная закуска «Рыбные хвостики» готова. Вкуснота!

Вкусная и оригинальная закуска — хрустящие вафельные рожки с начинкой из рыбы и риса, идеально подходящая для фуршетов и семейных ужинов.

Ингредиенты:

100 г риса

1 луковица

180 г консервированных сардин

Зеленый лук (по вкусу)

2 яйца

Вафельные рожки

Щепотка соли

Зелень и лимон для украшения

Приготовление:

Подготовка риса: Отварите 100 г риса до готовности. Важно, чтобы рис был мягким и легко смешивался с остальными ингредиентами. Обжарка лука: Мелко нарежьте луковицу и обжарьте её на сковороде до прозрачности, чтобы она стала мягкой и ароматной. Приготовление начинки: В миске смешайте обжаренный лук с консервированными сардинами (180 г), предварительно размятыми вилкой. Добавьте немного рубленого зеленого лука. Тщательно перемешайте — начинка должна быть ароматной и пластичной. Наполнение рожков: Аккуратно наполните вафельные рожки рыбной массой, заполняя их на 2/3 объема, оставляя немного места для яичной «крышечки». Приготовление яичной оболочки: Взбейте 2 яйца с щепоткой соли. Каждый рожок окуните в яичную смесь так, чтобы края вафли хорошо пропитались. Обжарка: Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжаривайте рожки с яичной оболочкой по 2-3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка и вафельные стенки не станут хрустящими. Подача: Подавайте «рыбные хвостики» теплыми, украсив зеленью и дольками лимона для свежести и яркости.

Это простое в приготовлении, но эффектное блюдо будет не только отличной закуской для вашего стола, но и настоящим украшением на любом мероприятии, сообщает news.

Приятного аппетита!