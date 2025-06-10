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Варю полстакана риса, и классная закуска «Рыбные хвостики» готова. Вкуснота!

Хрустящие вафельные рожки с рыбой и рисом: ориг...

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Хрустящие вафельные рожки с рыбой и рисом: оригинальная закуска

Ищете интересную и вкусную закуску для фуршета или семейного ужина? Эти хрустящие вафельные рожки с начинкой из рыбы и риса станут настоящим украшением стола!

Ингредиенты:

  • 100 г риса
  • 1 луковица
  • 180 г консервированных сардин
  • Зеленый лук (по вкусу)
  • 2 яйца
  • Вафельные рожки
  • Щепотка соли
  • Зелень и лимон для украшения

Приготовление:

  1. Подготовка риса: Отварите 100 г риса до готовности. Рис должен быть мягким, чтобы хорошо смешиваться с остальными ингредиентами.
  2. Обжарка лука: Мелко нарежьте луковицу и обжарьте её на сковороде до прозрачности, чтобы она стала мягкой и ароматной.
  3. Приготовление начинки: В миске смешайте обжаренный лук с консервированными сардинами (180 г), предварительно размятыми вилкой. Добавьте немного рубленого зеленого лука и тщательно перемешайте.
  4. Наполнение рожков: Аккуратно наполните вафельные рожки рыбной массой, заполняя их на 2/3 объема, оставляя немного места для яичной «крышечки».
  5. Приготовление яичной оболочки: Взбейте 2 яйца с щепоткой соли. Каждый рожок окуните в яичную смесь, чтобы края вафли хорошо пропитались.
  6. Обжарка: Разогрейте сковороду на среднем огне и обжаривайте рожки с яичной оболочкой по 2-3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка и вафельные стенки не станут хрустящими.

Подача: Подавайте горячие «рыбные хвостики», украсив зеленью и дольками лимона для свежести.

Эта закуска не только вкусная, но и эффектная, станет отличным дополнением к вашему столу и будет выделяться на любом мероприятии!

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