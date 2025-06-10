Варю полстакана риса, и классная закуска «Рыбные хвостики» готова. Вкуснота!

Хрустящие вафельные рожки с рыбой и рисом: оригинальная закуска

Ищете интересную и вкусную закуску для фуршета или семейного ужина? Эти хрустящие вафельные рожки с начинкой из рыбы и риса станут настоящим украшением стола!

Ингредиенты:

100 г риса

1 луковица

180 г консервированных сардин

Зеленый лук (по вкусу)

2 яйца

Вафельные рожки

Щепотка соли

Зелень и лимон для украшения

Приготовление:

Подготовка риса: Отварите 100 г риса до готовности. Рис должен быть мягким, чтобы хорошо смешиваться с остальными ингредиентами. Обжарка лука: Мелко нарежьте луковицу и обжарьте её на сковороде до прозрачности, чтобы она стала мягкой и ароматной. Приготовление начинки: В миске смешайте обжаренный лук с консервированными сардинами (180 г), предварительно размятыми вилкой. Добавьте немного рубленого зеленого лука и тщательно перемешайте. Наполнение рожков: Аккуратно наполните вафельные рожки рыбной массой, заполняя их на 2/3 объема, оставляя немного места для яичной «крышечки». Приготовление яичной оболочки: Взбейте 2 яйца с щепоткой соли. Каждый рожок окуните в яичную смесь, чтобы края вафли хорошо пропитались. Обжарка: Разогрейте сковороду на среднем огне и обжаривайте рожки с яичной оболочкой по 2-3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка и вафельные стенки не станут хрустящими.

Подача: Подавайте горячие «рыбные хвостики», украсив зеленью и дольками лимона для свежести.

Эта закуска не только вкусная, но и эффектная, станет отличным дополнением к вашему столу и будет выделяться на любом мероприятии!