«Вам тут не рады, просим не приезжать в город»: казанцы объяснили, почему не ждут туристов

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Туризм в Татарстане растёт: на что стоит рассчи...

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Туризм в Татарстане растёт: на что стоит рассчитывать в 2025 году

Согласно исследованию сервиса «Туту», в 2025 году туристический поток в Татарстан увеличится ещё на 10% — такой же рост был зафиксирован и в 2024 году. Основой для прогноза стали данные о глубине и темпах бронирования.

Что влияет на рост туризма?

Эксперты выделили несколько ключевых факторов, способствующих развитию отрасли:

  • Прямые авиарейсы из других регионов России;

  • Открытие трассы М-12, значительно улучшившей транспортную доступность;

  • Проведение крупных форумов и мероприятий в республике;

  • Активное продвижение Татарстана через соцсети, сайты муниципалитетов, выставки и телепередачи.

Особенно популярны среди туристов культурно-познавательные маршруты и гастротуры, рассчитанные на 3–4 дня. Чаще всего в регион приезжают семьи с детьми и путешественники в возрасте 30–45 лет.

Какие проблемы остаются?

Несмотря на позитивные тенденции, есть и сдерживающие факторы:

  • Нехватка гостиничных мест (номерного фонда), особенно в сезон;

  • Ограниченные возможности железнодорожного сообщения в пиковые периоды — на праздники и летом.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов выразил надежду, что эти вопросы удастся решить в ближайшее время, чтобы сделать отдых в Татарстане ещё более доступным и комфортным.

Что думают местные жители?

Опросы показывают разное отношение к растущему потоку туристов:

  • 48% поддерживают развитие туризма;

  • 34% относятся к нему негативно;

  • 18% считают ситуацию спорной, но готовы к компромиссу — например, через введение туристического сбора.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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