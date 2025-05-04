«Вам тут не рады, просим не приезжать в город»: казанцы объяснили, почему не ждут туристов
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Туризм в Татарстане растёт: на что стоит рассчитывать в 2025 году
Согласно исследованию сервиса «Туту», в 2025 году туристический поток в Татарстан увеличится ещё на 10% — такой же рост был зафиксирован и в 2024 году. Основой для прогноза стали данные о глубине и темпах бронирования.
Что влияет на рост туризма?
Эксперты выделили несколько ключевых факторов, способствующих развитию отрасли:
Прямые авиарейсы из других регионов России;
Открытие трассы М-12, значительно улучшившей транспортную доступность;
Проведение крупных форумов и мероприятий в республике;
Активное продвижение Татарстана через соцсети, сайты муниципалитетов, выставки и телепередачи.
Особенно популярны среди туристов культурно-познавательные маршруты и гастротуры, рассчитанные на 3–4 дня. Чаще всего в регион приезжают семьи с детьми и путешественники в возрасте 30–45 лет.
Какие проблемы остаются?
Несмотря на позитивные тенденции, есть и сдерживающие факторы:
Нехватка гостиничных мест (номерного фонда), особенно в сезон;
Ограниченные возможности железнодорожного сообщения в пиковые периоды — на праздники и летом.
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов выразил надежду, что эти вопросы удастся решить в ближайшее время, чтобы сделать отдых в Татарстане ещё более доступным и комфортным.
Что думают местные жители?
Опросы показывают разное отношение к растущему потоку туристов:
48% поддерживают развитие туризма;
34% относятся к нему негативно;
18% считают ситуацию спорной, но готовы к компромиссу — например, через введение туристического сбора.
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