«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы объяснили, по какой причине не ждут туристов
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Туризм в Татарстане растёт: в 2025 году ожидается новый рекорд
По прогнозам сервиса «Туту», туристический поток в Татарстан в 2025 году увеличится на 10% — столько же, сколько и в 2024 году. Эти выводы сделаны на основе анализа бронирований и тенденций рынка.
Почему растёт интерес к Татарстану
Среди причин роста:
появление новых прямых рейсов;
запуск трассы М-12;
проведение масштабных форумов и мероприятий в республике;
активное продвижение региона через интернет, телепередачи, выставки и наружную рекламу.
Сложности, которые могут затормозить развитие
Несмотря на положительную динамику, есть и проблемы:
нехватка гостиниц, особенно в пиковый сезон;
дефицит железнодорожных билетов во время праздников;
высокая нагрузка на инфраструктуру в периоды массового наплыва гостей.
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов выразил надежду, что эти вопросы удастся решить совместно с бизнесом и транспортными компаниями.
Кто едет в Татарстан и зачем
Чаще всего сюда приезжают:
семьи с детьми;
туристы в возрасте 30–45 лет.
Обычно гости остаются на 3–4 дня, отдавая предпочтение культурному отдыху и гастрономическим маршрутам.
Как реагируют местные жители
Мнения казанцев о росте туризма разделились:
33% высказываются негативно;
48% считают жалобы преувеличенными и поддерживают развитие туризма;
18% выступают за введение туристического сбора как компромиссное решение.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец