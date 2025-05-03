«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы объяснили, по какой причине не ждут туристов

Туризм в Татарстане растёт: в 2025 году ожидается новый рекорд

По прогнозам сервиса «Туту», туристический поток в Татарстан в 2025 году увеличится на 10% — столько же, сколько и в 2024 году. Эти выводы сделаны на основе анализа бронирований и тенденций рынка.

Почему растёт интерес к Татарстану

Среди причин роста:

появление новых прямых рейсов;

запуск трассы М-12;

проведение масштабных форумов и мероприятий в республике;

активное продвижение региона через интернет, телепередачи, выставки и наружную рекламу.

Сложности, которые могут затормозить развитие

Несмотря на положительную динамику, есть и проблемы:

нехватка гостиниц, особенно в пиковый сезон;

дефицит железнодорожных билетов во время праздников;

высокая нагрузка на инфраструктуру в периоды массового наплыва гостей.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов выразил надежду, что эти вопросы удастся решить совместно с бизнесом и транспортными компаниями.

Кто едет в Татарстан и зачем

Чаще всего сюда приезжают:

семьи с детьми;

туристы в возрасте 30–45 лет.

Обычно гости остаются на 3–4 дня, отдавая предпочтение культурному отдыху и гастрономическим маршрутам.

Как реагируют местные жители

Мнения казанцев о росте туризма разделились: