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«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы объяснили, по какой причине не ждут туристов

Туризм в Татарстане растёт: в 2025 году ожидает...

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Туризм в Татарстане растёт: в 2025 году ожидается новый рекорд

По прогнозам сервиса «Туту», туристический поток в Татарстан в 2025 году увеличится на 10% — столько же, сколько и в 2024 году. Эти выводы сделаны на основе анализа бронирований и тенденций рынка.

Почему растёт интерес к Татарстану

Среди причин роста:

  • появление новых прямых рейсов;

  • запуск трассы М-12;

  • проведение масштабных форумов и мероприятий в республике;

  • активное продвижение региона через интернет, телепередачи, выставки и наружную рекламу.

Сложности, которые могут затормозить развитие

Несмотря на положительную динамику, есть и проблемы:

  • нехватка гостиниц, особенно в пиковый сезон;

  • дефицит железнодорожных билетов во время праздников;

  • высокая нагрузка на инфраструктуру в периоды массового наплыва гостей.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов выразил надежду, что эти вопросы удастся решить совместно с бизнесом и транспортными компаниями.

Кто едет в Татарстан и зачем

Чаще всего сюда приезжают:

  • семьи с детьми;

  • туристы в возрасте 30–45 лет.

Обычно гости остаются на 3–4 дня, отдавая предпочтение культурному отдыху и гастрономическим маршрутам.

Как реагируют местные жители

Мнения казанцев о росте туризма разделились:

  • 33% высказываются негативно;

  • 48% считают жалобы преувеличенными и поддерживают развитие туризма;

  • 18% выступают за введение туристического сбора как компромиссное решение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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