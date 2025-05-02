«Вам тут не рады, не надо посещать город»: казанцы объяснили, почему не ждут туристов

Согласно исследованию сервиса «Туту», в 2025 году туристический поток в Татарстан снова вырастет на 10% — так же, как и в 2024-м. Аналитики связывают это с ранним бронированием, ростом числа прямых рейсов по России, открытием трассы М-12 и проведением масштабных мероприятий в регионе.

Что способствует росту туризма

За последние годы Казань закрепилась в статусе одного из самых популярных городов для путешествий внутри страны. Власти отмечают, что туристы приезжают активнее, особенно семьи с детьми и россияне в возрасте 30–45 лет, планируя поездки на 3–4 дня. Наибольшим спросом пользуются культурные маршруты и гастрономический туризм. Рост популярности усиливают:

продвижение республики в соцсетях и на туристических сайтах,

участие в выставках,

наружная реклама и телепередачи.

Обратная сторона популярности

Однако быстрый рост интереса к Татарстану вызывает и беспокойство. За два года число туристов в Казани удвоилось, а инфраструктура испытывает серьёзную нагрузку. В частности:

Жильё : гостиниц не хватает, туристы арендуют квартиры, из-за чего местные жители сталкиваются с дефицитом доступного жилья. Летом многие владельцы сдают свои квартиры на короткий срок, и долгосрочная аренда становится проблемой.

Цены и пробки: жители жалуются на рост стоимости жизни и перегруженные дороги.

Туристический сбор как возможное решение

Дарья Санникова, руководитель комитета по туризму, предложила ввести туристический сбор. Эти средства предполагается направлять на ремонт памятников, развитие инфраструктуры и благоустройство. Однако пока непонятно, как именно взимать плату с тех, кто сдаёт жильё посуточно.

Что думают жители

По данным опросов:

33% казанцев относятся к росту туризма негативно,

48% считают, что проблема преувеличена и туристы — это благо,

ещё 18% признают трудности, но готовы поддержать введение сбора.

Что может затормозить рост

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие отрасли может затормозиться из-за нехватки мест в отелях и ограниченного количества билетов на поезд в высокий сезон, особенно во время праздников.

Сергей Иванов, глава Госкомитета РТ по туризму, выразил надежду, что с этими вопросами удастся справиться: