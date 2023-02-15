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В зоне СВО боец с позывным "Хан" рассказал о страшной нехватке биатлонистов, идущих в снайперы

Боец с позывным Хан проинформировал о недостатке биатлонистов, идущих в снайперы
В зоне СВО боец с позывным "Хан" рассказал о страшной нехватке биатлонистов, идущих в снайперы

Фото: открытые источники

Как показала практика, снайперское дело не потеряло своей актуальности во время проведения СВО РФ. Об этом пишет "МК".

По словам одного из бойцов российской армии с позывным "Хан", роль снайперов в спецоперации, наоборот, возросла. Меткие стрелки совершают много подвигов в зоне боевых действий. Для них бронированная техника уже стала легкой мишенью. Также сообщается, что ВСУ тоже часто используют снайперов во время попыток совершить контратаку.

По словам российского военнослужащего, один хороший снайпер может держать на прицеле целые подразделения противника. Никаких специальных хитростей в снайперском деле нет. Нужно больше тренировок, по словам Хана.

Чтобы подготовить снайпера, нужно не менее 5 лет длительных тренировок. На стороне противника есть много наемников. Часто среди них встречаются биатлонисты. Как отметил российский боец, военный с уже отточенными навыками стрельбы будет выигрывать у обычного военнослужащего. Однако снайперы-биатлонисты привыкли к краткосрочной работе, длительно сидеть в ожидании на позициях такие бойцы не способны.

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