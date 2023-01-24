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В желудке девушки врачи обнаружили ком волос весом с новорожденного ребенка

В желудке девушки врачи обнаружили ком волос весом с новорожденного ребенка

Фото: msk-news.net

В желудке 21-летней жительницы Подмосковья медики обнаружили ком волос весом с новорожденного ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава МО.

Как рассказали врачи, пациентка поступила к ним с истощением и болями в животе. Каждый прием пищи вызвал у нее тошноту. Обследование показало, что в желудке россиянки образовался трихобезоар — комок волос. Для того чтобы извлечь его, врачам пришлось проводить сложную операцию.

"Мы (...) произвели разрез около пупка и таким образом получили доступ к внутренним органам. Затем (...) создали искусственный вход в полость желудка через переднюю брюшную стенку. После вырезали язву и удалили трихобезоар", — приводит Минздрав Подмосковья слова оперировавшего девушку врача-хирург Александра Булычева.

Оказалось, что ком волос в желудке пациентки весил три килограмма и появился из-за привычки грызть свои волосы — синдрома Рапунцель. Более того, россиянка ранее уже оказывалась на операционном столе с той же проблемой. После реабилитации врачи отправят ее к психотерапевту.

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