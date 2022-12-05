В Запорожье на территории завода нашли страшную пыточную камеру ВСУ с электрическим стулом

На одном из заводов в Запорожье, освобождённых от ВСУ, была найдена пыточная комната, в которой помимо инструментов для мучений находился самый настоящий электрический стул. Это помещение использовалось как пыточная, отмечает военный эксперт Борис Рожин.

Комната была изолирована от остальных заводских помещений металлической дверью. Когда ее вскрыли, обратили внимание на конструкцию из стула и стола с хомутами для запястий и ног. На верхней части спинки сиденья расположен герб Украины в виде трезубца.

Стены комнаты содержат многочисленные кровавые следы, в помещение выведены провода, доказывающие, что тут пытали током.

Местные жители отказались комментировать происходящее на территории завода.

