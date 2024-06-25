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В Заинске открылся обновлённый офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся в Заинске по адресу ул. Чапаева, 2. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Обновленный офис Сбера открылся в Заинске по адресу ул. Чапаева, 2. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-поинт. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки, LED-ленты и др. В офисе оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета, получить или отправить посылку.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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