«В выходные начнется ужас». Синоптики рассказали, что произойдет 9 и 10 сентября

Российские синоптики предупредили жителей страны о резком изменении погодных условий в предстоящие выходные - 9 и 10 сентября. По данным PRIMPRESS, климатические изменения вполне претендуют на право называть самыми страшными за последние годы.

"Климатическим ужасом" назвало издание то, что ожидается.

Жителей Урала ждет мощное похолодание, температура будет значительно ниже нормы. В Екатеринбурге будет на 7 градусов меньше нормы.

Катаклизмы ждут и российский юг - в Краснодаре резко похолодает, с 36 градусов тепла сразу до 24.

Центральная Россия столкнется, наоборот, с потеплением. В Москве и Петербурге будет до 20 градусов.