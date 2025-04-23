В ВТБ спрогнозировали сумму карманных расходов россиян в поездках на майские праздники

В поездках на майские праздники россияне тратят в среднем 14,4 тыс. руб. на человека на карманные расходы. Самые большие расходы делают путешественники в Сочи – 17,5 тыс. руб. на человека в течение всего путешествия. В целом по Краснодарскому краю карманные траты туристов составляют 14,4 тыс. руб., в Крыму – 14 тыс. руб. Это следует из аналитики внутрибанковского сервиса «Геоплатформа».

Средняя продолжительность поездки россиян на майские праздники – 5 дней. Примеры трат в других регионах -- в Санкт-Петербурге (12,3 тыс. руб.), в Кабардино-Балкарии (11 тыс. руб.), Калмыкии (10,7 тыс. руб.), Тюменской области (10,6 тыс. руб.). Меньше всего россияне тратят в поездках в Кемеровской (3,4 тыс. руб.), Сахалинской (3,3 тыс. руб.) и Магаданской (2,8 тыс. руб.) областях.

По данным «Геоплатформы», в путешествия на майские праздники отправляется около 5% россиян. Все остальные предпочитают проводить время в домашнем регионе.

Самыми большими любителями майских путешествий стали жители Москвы: на них приходится 29% поездок россиян в этот период. На втором и третьем местах – жители Московской области (10%) и Санкт-Петербурга (9%). На остальные регионы приходится оставшиеся 52% путешествий. Регионы, жители которых меньше всех покидают дом на майские праздники -- Республика Алтай, Кабардино-Балкария и Еврейская автономная область.

Куда едут?

Помимо величины карманных расходов аналитики ВТБ назвали и наиболее популярные маршруты поездок для жителей разных городов. Например, москвичи чаще всего выбирают для майского отдыха Санкт-Петербург: число транзакций по картам приезжающих сюда отдыхающих вдвое больше, чем у второго по популярности среди москвичей города – Сочи, и в четыре раза больше, чем у третьего, Казани.

Жители Санкт-Петербурга обычно едут на майские праздники в Москву, Сочи или же предпочитают не уезжать далеко из города, выбирая расположенный неподалеку Выборг. Этот город стал особенно популярным за последние три года, петербуржцы пользуются возможностью выехать из большого города.

Сочинцы активно ездят на майские праздники в Краснодар, а также в Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, жители Сочи совершают в среднем в 10 раз меньше поездок на майские, чем, например, москвичи.

Регионом с самой большой любовью жителей к дачному отдыху стала Москва: проводить майские на даче предпочитает каждый третий житель города.

Откуда приезжают?

Геоаналитические сервисы ВТБ позволяют выявить не только куда едут жители тех или иных регионов, но и откуда они приезжают в различные города. Так, например, в Нижний Новгород больше других ездят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Йошкар-Олы. Владивосток является одним из излюбленных мест отдыха для жителей Хабаровска, Москвы и Петропавловска-Камчатского.

«Майские праздники являются временем, которое россияне используют для того, чтобы помимо поездок в новые для себя регионы навестить родственников и друзей в других регионах. Мы видим это по большому числу поездок в регионы, которые не являются популярными туристическими центрами. Например, жители Екатеринбурга и Челябинска любят ездить друг к другу. Помимо челябинцев в Екатеринбург приезжают отдыхать из Тюмени и Перми, а в Челябинск – из Москвы и Санкт-Петербурга. Сопоставляя различные типы данных с привлечением статистики и технологий искусственного интеллекта, мы видим закономерности в поведении наших клиентов. После того, как мы проанализировали данные, алгоритмы искусственного интеллекта помогают нам принять решение об открытии новых отделений и размещении банкоматов, о финансировании строительства различных объектов, о выдаче кредитов на покупку жилья и др. Все это позволяет нам оказывать клиентам более качественный сервис», -- сообщил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

Справочно: «Геоплатформа» – собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Данные сервиса основаны на обезличенных сведениях о транзакциях и перемещениях клиентов ВТБ. В качестве референса использовались данные о поездках и транзакциях россиян с 1 по 10 мая 2024 года. Клиентская база ВТБ насчитывает порядка 25 млн клиентов по всей России.