В ВТБ определили регионы с самыми большими любителями мандаринов
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
Самые большие любители мандаринов в России живут в Ставропольском крае, Магаданской и Тульской областях, выяснили аналитики ВТБ, проанализировав в преддверии Нового года данные сервиса банка «Геоплатформа».
Как следует из данных продаж мандаринов, жители Ставропольского края покупают до 1 кг новогоднего фрукта в месяц на человека. В Магаданской и Тульской областях покупают около 0,5 кг мандаринов в месяц. В среднем по стране россияне покупают по 300 гр мандаринов в месяц.
В регионах-лидерах по потреблению цитрусовых на мандарины тратят по 0,8-0,9% своих доходов в месяц. Самые доступные мандарины продаются в Астраханской, Волгоградской и Липецкой областях, а наиболее дорогие – в Чукотском автономном округе, в Камчатском крае и Магаданской области.
Мужчины склонны покупать больше мандаринов дорогостоящих сортов: видимо, чтобы порадовать семью. Женщины же более бережливы и склонны покупать большее количество фруктов, но более доступных сортов. Мужчины в целом статистически тратят больше денег на покупку мандаринов, чем женщины, следует из данных «Геоплатформы».
«При помощи "Геоплатформы", которая предоставляет нам обезличенные данные, мы можем с применением технологий искусственного интеллекта анализировать широкий спектр данных о поведении наших клиентов – их предпочтениях, покупках и тп. Это дает нам возможность предлагать им наиболее оптимальные предложения по программам лояльности, системе кешбэков и и тп. Анализ этих данных также позволяет нам формировать оптимальное портфолио банковских продуктов», – отметил начальник управления департамента анализа данных и моделирования ВТБ Юлий Шамаев.
Справочно:
«Геоплатформа» – собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Аналитическая платформа для анализа различных геоданных и построения моделей машинного обучения на их основе. При помощи «Геоплатформы» решается широкий спектр задач от оценки недвижимости до оптимизации расположения банкоматов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец