В ВТБ определили регионы с самыми большими любителями мандаринов

«При помощи "Геоплатформы", которая предоставляет нам обезличенные данные, мы можем с применением технологий искусственного интеллекта анализировать широкий спектр данных о поведении наших клиентов – их предпочтениях, покупках и тп. Это дает нам возможность предлагать им наиболее оптимальные предложения по программам лояльности, системе кешбэков и и тп. Анализ этих данных также позволяет нам формировать оптимальное портфолио банковских продуктов», – отметил начальник управления департамента анализа данных и моделирования ВТБ Юлий Шамаев.