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В ВТБ ID можно авторизоваться по отпечатку пальца и лицу

В ВТБ ID можно авторизоваться по отпечатку пальца и лицу

Фото: пресс-служба ВТБ

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ВТБ полностью обновил собственный сервис ВТБ ID, который клиенты банка могут использовать для входа на 130+ сайтов партнеров. Теперь авторизоваться там можно еще быстрее и удобнее — с помощью изображения лица или отпечатка пальца. Такой способ авторизации впервые стал доступен клиентам ВТБ и может увеличить число входов клиентов на ресурсы в два раза. Ранее пользователям приходилось вводить номер телефона, СМС-код и пароль от ВТБ Онлайн для входа на сайты партнеров.

«Каждый день появляется все больше и больше ресурсов, для использования которых нам надо запоминать логины и пароли. Согласитесь, это неудобно и не всегда безопасно — ведь доступ к ним могут в любой момент получить мошенники. Появление сервисов ID, то есть упрощенного единого входа на сайты, улучшает пользовательский путь и соответствует общей тенденции на усиление безопасности. Технологию мгновенного входа по лицу и отпечатку пальца мы первыми реализовали два года назад в веб-версии ВТБ Онлайн, сегодня им ежедневно пользуются более 3 млн человек. В будущем мы планируем, что с помощью ВТБ ID клиенты смогут подтверждать свои учетные записи на других порталах, оплачивать покупки или брать рассрочку от банков в маркетплейсах», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом ВТБ ID, достаточно ввести номер телефона и СМС-код при входе в личный кабинет на одном из 130 ресурсов. При повторном входе пользователю станет доступен вход по лицу и отпечатку пальца. Подключить опцию можно при первом использовании ВТБ ID на любом партнерском сайте.

ВТБ ID стал доступен в 2023 году в сервисах ВТБ и на государственных, региональных порталах, включая официальный сайт Правительства Москвы mos.ru, сервис проверки кредитной истории «Кредчек». За год им воспользовались уже 30 млн раз. Сервис помогает упростить для пользователей решение повседневных задач. С помощью ВТБ ID уже можно записаться на приём к врачу, оплатить счета, передать показания приборов учета, посмотреть расписание и оценки ребенка в школе и многое другое. Ежемесячно сервисом пользуются более 4,5 млн раз. Воспользоваться ВТБ ID для авторизации можно на сайтах и в приложениях группы ВТБ: НПФ ВТБ Пенсионный фонд, Метр квадратный и программе лояльности.

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