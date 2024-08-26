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В Великобритании появился план на случай смерти кота Ларри

Великобритания разработала детальный план для о...

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Великобритания разработала детальный план для официального объявления о будущей смерти 17-летнего кота Ларри, который занимает почетное место в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Согласно отчетам The Times, этот план, получивший название "Ларри Бриджес", предусматривает специальные кодовые фразы и меры безопасности, напоминающие те, которые применяются при кончине членов королевской семьи, чтобы предотвратить утечку информации.

План включает в себя готовое официальное заявление и подборку фотографий Ларри, которые будут использованы в новостных сообщениях. Также предусмотрен специальный пост в социальных сетях, чтобы информировать публику о происшествии, подчеркивая значимость Ларри не только как "главного мышелова", но и как символа стабильности в политических переменчивых временах.

Ларри, который появился на Даунинг-стрит в 2011 году в эпоху Дэвида Кэмерона, был привезен из приюта для борьбы с мышами и с тех пор прожил в резиденции через четыре премьерских каденции. Он стал не только продолжателем традиций, начатых его предшественником, котом Хамфри, который служил при трех премьер-министрах, включая Маргарет Тетчер, но и любимцем нации.

Сейчас, как уточнили источники, с Ларри всё в порядке, но подготовка к неизбежному является частью уважения и признания его роли в жизни страны. Эта забота о символах национального наследия подчеркивает глубокую привязанность британцев к своим историческим традициям и культурным символам.

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