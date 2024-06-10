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В Ульяновске пройдет крупнейший в России пляжный фестиваль для разработчиков в сфере IT

ULCAMP’24, крупнейший в России фестиваль для разработчиков и других профессионалов в сфере ИТ, пройдет в Ульяновской области с 19 по 21 июля.

Фото: пресс-служба ULCAMP’24

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ULCAMP’24, крупнейший в России фестиваль для разработчиков и других профессионалов в сфере ИТ, пройдет в Ульяновской области с 19 по 21 июля. Главная цель мероприятия – обменяться опытом с коллегами в неформальной обстановке пляжного фестиваля. В одном месте встречаются и основатели ИТ-компаний, и начинающие ИТ-специалисты. Программа фестиваля сочетает развлекательную и образовательную часть на семи площадках.

Лекции и дискуссии пройдут на главной сцене, на сцене РТК ИТ, а также на конференции ТТС Open Air'24 by Effort Telecom, которая в этом году впервые пройдет в рамках ULCAMP. Среди спикеров этого года эксперты из Альфа-Банка, Яндекса, Positive Technologies, Т-Банк (бывший Тинькофф), ООО «РТК ИТ» и др. Они будут говорить о коде и разработке, о том, как меняются требования безопасности, как технологии – в том числе ИИ – меняют повседневность людей с инвалидностью, как мотивировать команды, развивать soft и hard навыки и мн. др.

На фестивале традиционно работают «баркемпы» – площадки, где любой желающий может стать спикером сам. Это можно будет сделать, заявив тему лекции, мастер-класса или стендапа заранее.

В спортивной части фестиваля – состязания по 7 видам спорта за Кубок ULCAMP, который организовывает компания MediaSoft. Гости фестиваля могут собрать команду и посоревноваться в футболе, волейболе, стрельбе из лука, арбалета, пистолета и винтовки, а также в мини-гольфе. Или пройти испытания индивидуально – в некомандных видах спорта.

Кроме того, участники смогут принять участие в десятках активностей от партнеров фестиваля – от квизов и настолок до турниров по FIFA, поеданию бургеров и катанию на парусных яхтах. Завершаться каждый день фестиваля будет яркой музыкальной программой с участием российских групп.

Илья Валкин, глава оргкомитета Ulcamp, директор АНО «Ульск.ИТ»: «ULCAMP начался в 2010 году как совместный выезд на Волгу основателей и сотрудников ведущих ИТ-компаний Ульяновска. Тогда отдохнуть и послушать рассказы коллег собралось чуть больше 100 человек, всем понравилось – и было решено создать настоящий ИТ-фестиваль. За считанные годы он достиг огромных масштабов. Многие компании продолжают приезжать целыми командами, используя возможность организовать в рамках ULCAMP корпоративный тимбилдинг. Несмотря на то, что сейчас на фестиваль приезжает несколько тысяч человек, мы стремимся сохранить атмосферу, которая располагает к отдыху и выстраиванию горизонтальных связей. Здесь джун можем легко пообщаться с основателем ИТ-компании, а опытный «айтишник» – со студентом. Мы уверены, что такое общение необходимо каждому из нас».

Разместиться на территории фестиваля можно в палаточном лагере. Для тех, кто не планирует оставаться с ночевкой, будет организован бесплатный трансфер в Ульяновск. На территории фестиваля будет работать фудкорт, где развернут свои точки рестораны и бары Ульяновска.

Узнать подробности, а также купить билет можно на сайте фестиваля.

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