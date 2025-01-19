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В Турции оказалась под арестом звезда OnlyFans A. A. V, желавшую переспать со 100 мужчинами

В последние дни социальные сети взбудоражила но...

russian7.ru

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В последние дни социальные сети взбудоражила новость из Турции, где местные власти задержали известную в сети OnlyFans пользовательницу по имени Эзра Вандан, известную под ником A. A. V. Задержание последовало после её публикации в социальной сети X, где она выразила желание переспать со 100 мужчинами за одни сутки. Этот пост вызвал широкий резонанс, что привело к полицейскому вмешательству.

Обстоятельства задержания и реакция Вандан:

По словам Вандан, она подверглась физическому насилию в полицейском участке, где её, по её словам, таскали и били. Вандан также утверждает, что полицейские угрожали зафиксировать её действия на видео. В ответ на обвинения в проституции, Вандан заявила: «Я не из тех, кто занимается сексом за деньги, я не занимаюсь проституцией. Как может государство таким образом вмешиваться в свободный выбор женщины в отношении своего тела? Неужели у них нет более важных дел?» Эти слова нашли отклик среди сторонников свободы слова и женских прав.

Контекст и последствия:

Этот инцидент поднял важные вопросы о границах свободы личности и выражения в интернете, особенно в контексте консервативного законодательства Турции. Публикация Вандан, предположительно сделанная ради хайпа, привлекла внимание не только её подписчиков, но и правоохранительных органов, что спровоцировало дебаты о правах женщин на самовыражение и автономию.

Заключение:

Ситуация с задержанием Эзры Вандан остается предметом оживленных обсуждений среди правозащитников, активистов и общественности, подчеркивая необходимость защиты личных свобод и прав женщин на самоопределение. Это дело, возможно, станет важным этапом в борьбе за права человека и изменения в законодательстве в регионе, где вопросы личной свободы и интернет-цензуры остаются актуальными и спорными, пишет lenta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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