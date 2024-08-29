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В третий раз – тремя командами

В третьей по счету Гонке Героев в 2024 году при...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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В третьей по счету Гонке Героев в 2024 году приняли участие три команды АО «Транснефть – Прикамье». Соревнования федерального уровня традиционно прошли в г. Менделеевске Республики Татарстан.

В этом году Гонка собрала более 10 тыс. гостей из России, стран СНГ, Южной Кореи и Китая, а количество участников превысило 3 тыс. человек.

Три команды «Транснефть – Прикамье» представили работники всех структурных подразделений предприятия. Подбадривая и помогая друг другу, прикамские трубопроводчики преодолели речные преграды, барьеры, валы из сена и автомобильных покрышек. Водные препятствия покорили, пройдя по кольцам на руках, и уверенно взобрались на местный «Эверест». Спортсмены показали умение работать в команде в экстремальных условиях и то, как сила, сплоченность и поддержка важны в достижении общей цели.

Всего в экстремальном забеге участвовали 234 корпоративные команды - представители предприятий и организаций Татарстана, а также соседних республик. 10-километровая трасса включала 38 препятствий и уникальных испытаний.

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