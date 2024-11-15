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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Тихом океане нашли еще неизвестное науке светящееся существо

Длина найденного создания - 14 см

pixabay

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Биологи и исследователи зафиксировали существо из Тихого океана, которое еще не знает наука, пишет Deep-Sea Research Part I. Его видели в 2000 году и сейчас.

По информации журнала, было замечено 150 особей. 18 обитателей океана перевезли в лабораторию.

Выяснилось, что это морские светящиеся слизни, которые живут, как правило, на глубине до 4 км. Известно, что когда существ поднимали на поверхность, они были либо уже без признаков жизни, либо почти ни на что не реагировали.

Длина найденного создания - 14 см. Специалисты заметили у них «капюшон», при помощи которого они охотятся на ракообразных.

Еще одна особенность у этого вида - отбрасывание верхней части тела, которая со временем отрастает.

В заключении исследователи отметили, что глубокие воды любого океана — это плохо изученная территория на Планете.

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