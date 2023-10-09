В Telegram добавили поддержку иврита на фоне начала войны Израиля с Хамас

Интерфейс популярного мессенджера Telegram пополнен поддержкой иврита, о чем проинформировал основатель платформы Павел Дуров

"Сотни тысяч людей регистрируются в Telegram из Израиля и палестинских территорий. В дополнение к арабскому мы только что добавили поддержку иврита в пользовательском интерфейсе Telegram", – отметил он.

По словам Дурова, "в тяжелые времена доступ к оперативным новостям и средствам общения должен быть у каждого.

7 октября радикальная группировка ХАМАС начала бомбить Израиль, диверсанты вторглись на территорию страны. ЦАХАЛ проинформировал об ответной операции и начале войны с Палестиной.

