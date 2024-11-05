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В Татарстане в полтора раза вырос спрос на складные смартфоны

МТС, цифровая экосистема, проанализировала прод...

Фото: freepik.com

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МТС, цифровая экосистема, проанализировала продажи складных смартфонов в собственной розничной сети в Татарстане. По результатам предзаказа на новый HONOR Magic V3, спрос на него оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель HONOR Magic V2. У татарстанцев интерес к таким устройствам за год вырос в полтора раза.

Новой моделью складного смартфона чаще других россиян интересовались жители столицы. На Москву пришлось 46% предзаказов. В топ-5 городов также попали Санкт-Петербург (13%), Мурманск (6%), Пермь (5%) и Тольятти (4%). Устройство работает на основе технологий искусственного интеллекта и оснащено ударопрочным корпусом, покрытием с защитой от царапин.

«Серия Magic V уже успешно зарекомендовала себя на российском рынке, что подтверждают результаты предзаказа. Один из ключевых факторов популярности новинки — ИИ, который позволяет значительно расширить функциональность смартфона. Уверен, что в ближайшее время V3 станет одним из наиболее популярных смартфонов в сегменте складных устройств», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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