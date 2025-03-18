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В Татарстане с укреплением рубля вырос спрос на заграничные поездки

Существенное укрепление рубля (почти 15% с нача...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Существенное укрепление рубля (почти 15% с начала года*) привело к резкому росту спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров — на 26% в сравнении с показателями за 1-12 февраля. Увеличилась и глубина продаж — сейчас россияне бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и эксперты сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов.

Традиционно с января по апрель пользователи потребляют равное количество трафика в каждый из месяцев, когда просматривают сайты туроператоров и агрегаторов путешествий. Однако, во второй половине февраля в Татарстане это значение увеличилось на 36%.

Кроме того, спрос на путешествия с вылетами из Казани и бронированиями с 13 по 25 февраля 2025 года и заездами в течение всего 2025 года увеличился на 49,6% по сравнению с первой половиной месяца. Топ-5 зарубежных направлений — Турция (с долей 39,4% от общего количества заявок), Египет (19,7%), ОАЭ (15,2%), Таиланд (9%), и Китай (2,7%). Особенно значительный рост бронирований наблюдается в Турцию и Таиланд — на 83,3% и 81,1%.

Исходя из данных о совершенных бронированиях летать на отдых, россияне будут из аэропортов Москвы (43,4%), Санкт-Петербурга (9,4%), Екатеринбурга (5,8%), Казани (2,7%) и Самары (2%).

Интерес россиян сохранился и в начале весны: количество бронирований за первые 10 дней марта выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что первый пик продаж в феврале пришелся на 14 число, что можно объяснить не только Днем всех влюбленных, но и дневным снижением курса доллара почти на 5%.

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», — рассказала Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

Чаще всего выбором страны для поездки озадачены женщины, они составили 55% аудитории. Примечательно и то, что в среднем они расходуют в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно планируют отдых люди в возрасте 35 – 44 года, на их долю пришлось порядка 40% трафика.

«Экспертиза МегаФона в BigData позволяет нашим корпоративным клиентам выявлять новые тренды и вносить коррективы в свои бизнес-процессы. При этом анализ изменения трафика посещаемости интернет-ресурсов, профиля аудитории сайтов и структура интересов потребителя помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения опираясь на аналитические данные», — говорит директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.

Для того, чтобы по прилете на отдых сообщить близким о прибытии, вызвать такси до отеля или воспользоваться услугами банка, необходим мобильный интернет. В самых популярных у туристов странах МегаФон в тестовом режиме дает своим абонентам бесплатно 1 Гбайт интернета на срок до 12 часов. Это позволит решить важные вопросы и настроить необходимый пакет роуминга.

*По данным cbr.ru

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