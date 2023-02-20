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В страшной аварии на трассе заживо сгорели четверо детей

В Мордовии из-за ДТП с тремя авто заживо сгорели четверо детей
В страшной аварии на трассе заживо сгорели четверо детей

Фото: открытые источники

В республике Мордовия произошло ДТП с участием трех машин, включая грузовик. В результате происшествия погибли четверо детей, они сгорели в машинах.

Как сообщает ТАСС, все случилось на 31-м километре дороги Саранск-Сурское-Ульяновск. Водитель "Лады Ларгус" вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. По касательной достало автомобилю "Хендай".
"Ларгус" почти мгновенно вспыхнул. Все пассажиры сгорели заживо. А водителя фуры госпитализировали.

По предварительным данным правоохранительных органов, за рулем "Ларгуса" сидела 37-летняя женщина, также в машине было четверо несовершеннолетних детей.

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