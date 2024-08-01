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В столице Южного Урала состоялось Первенство России по вейкборду

В Челябинске 27 и 28 июля состоялось Первенство...

Фото: Павел Табарчук

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В Челябинске 27 и 28 июля состоялось Первенство России по вейкборду. Участие в соревнованиях приняли 70 спортсменов из 14 регионов страны.

У Челябинской области в этом турнире 10 медалей: 2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых.

В Челябинске 27 и 28 июля прошло Первенство России по вейкборду. Участие в соревнованиях приняли 70 спортсменов из 14 регионов страны. Представители Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Самарской, Тюменской, Омской, Пензенской, Свердловской, Псковской и Челябинской областей, а также Краснодарского края и республик Адыгея и Башкортостан состязались за звание лучшего райдера в 9 категориях. У Челябинской области в этом турнире 10 медалей: 2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых.

Первенство России по вейкборду завершило серию соревнований под эгидой «Месяц вейкборда в Челябинске». Напомним, что в этом сезоне Федерация воднолыжного спорта России доверила Челябинской области проведение 3 из 4 официальных турниров по вейкборду. Соревнования прошли в вейк-парке «Дамба», который находится в акватории Шершневского водохранилища.

В июле Челябинскую область посетили порядка 150 спортсменов из 15 регионов России.

На протяжении месяца сильнейшие райдеры со всей России показывали свое мастерство и боролись за медали. За выступлением вейкбордистов онлайн следили более 10 000 человек, а вживую поддерживали спортсменов более 600 зрителей.

Президент Федерации воднолыжного спорта России отметил высокий уровень проведенных соревнований:
Выражаем благодарность организаторам соревнований, руководству региона и сотрудникам парка, которые в этом году, несмотря на сложные погодные условия, вывезли организацию спортивной части. За месяц провести три крупных старта — это действительно дорогого стоит. Не каждый регион сможет это осилить, не говоря уже про спортивную команду. В Челябинске собрана лучшая команда регионов по организации, эксплуатации, содержанию, спортивной части и проведению мероприятий. Высокий уровень проведения соревнований отмечает не только федерация, но и спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, – Алексей Владимирович Чернов.

Соревнования состоялись при поддержке Губернатора Челябинской области. Организаторами выступили Федерация воднолыжного спорта России, Фонд поддержки спорта и Федерация воднолыжного спорта Челябинской области. Генеральный партнер соревнований ПАО «Банк Уралсиб», партнер ТД «Власов ключ» и ТМ «lapochka».

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