Недавняя новость о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле вызвала оживлённые обсуждения. Долгое время этот список держали в секрете, но теперь он официально утверждён — в Турцию отправятся не только дипломаты, но и высокопоставленные представители Минобороны и разведки.

Кто едет от России?

Переговоры возглавит Владимир Мединский, помощник президента. Также в состав делегации вошли:

Михаил Галузин , замглавы МИД;

Игорь Костюков , начальник Главного управления Генштаба ВС РФ;

Александр Фомин , замминистра обороны;

другие эксперты, включая представителей Генштаба, Минобороны и МИД.

Почему это важно?

Как поясняет политолог Андрей Пинчук, участие военных и разведчиков говорит о том, что в повестке — не просто политические заявления, а конкретные вопросы линии фронта и текущей обстановки на земле. Делегация фактически повторяет состав прежних переговоров в Стамбуле (2022 год), откуда и предлагается возобновить диалог.

Эксперт подчёркивает: Москва не начинает всё с нуля, а предлагает вернуться к уже согласованным ранее пунктам, с учётом новых реалий на фронте.

Разговор не с Киевом, а с Вашингтоном?

Аналитики, включая обозревателя Бориса Первушина, считают, что главная цель Москвы — не обсуждение с Киевом, а выход на диалог с США. Сценарий может включать участие Дональда Трампа или его ближайших соратников, если они решат выступить в роли «миротворцев».

Появление украинской делегации в Стамбуле, несмотря на её резкие заявления, уже расценивают как первый шаг к снижению напряжённости. При этом эксперты подчёркивают: пока не о мире, а о возможности для реального диалога.

Итог:

Состав делегации и формат переговоров говорят о серьёзных намерениях Москвы. В центре обсуждений — не только политические позиции, но и реальная военная обстановка, и возможность договорённостей на уровне глобальных игроков, прежде всего США. Стамбул — это пока не мир, но важный шанс приблизиться к нему, пишет tsargrad.tv.