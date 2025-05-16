В Стамбул едут русские военные и разведчики. Что же это значит? Пинчук объяснил

Кремль спустя долгое молчание раскрыл состав делегации на стамбульские переговоры. Главный акцент — на безопасности и стратегических вопросах.

Кто в составе делегации

Владимир Путин утвердил делегацию России для участия в переговорах в Стамбуле. Возглавит её помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправляются:

Михаил Галузин — заместитель главы МИД;

Игорь Костюков — начальник Главного управления Генштаба;

Александр Фомин — заместитель министра обороны.

Присутствие военных и дипломатов высокого ранга говорит о серьёзности переговорной повестки.

Участие спецслужб: сигнал о военной составляющей

В делегацию также вошли:

Александр Зорин — первый замначальника Управления информации Генштаба;

Виктор Шевцов — замглавы международного военного сотрудничества;

Елена Подобреевская — представитель Кремля по гуманитарной политике;

Алексей Полищук — директор департамента СНГ в МИД.

Аналитики считают: состав делегации указывает на обсуждение линии боевого соприкосновения и гарантий безопасности, а не на территориальные изменения.

Повторение состава 2022 года — попытка вернуться к прежнему диалогу

Политолог Андрей Пинчук предполагает: долгое неразглашение участников может быть связано с координацией с Западом, включая США. Состав делегации во многом повторяет переговорную группу 2022 года, что может означать попытку продолжить диалог с того места, где он был прерван.

Кто принимает мяч: ответ за Западом и Киевом

По мнению обозревателя Бориса Первушина, Москва даёт сигнал: она готова обсуждать гарантии безопасности, а не границы, причём не с Киевом, а с Вашингтоном. В качестве возможных посредников упоминаются Дональд Трамп, сенатор Рубио и дипломат Уиткофф.

Украинская делегация также прибыла в Стамбул, несмотря на прежнюю жёсткую риторику. Наблюдатели уже отмечают смягчение тона как результат давления со стороны Москвы.

Что дальше

Возврат к «Стамбулу-1» с учётом новых реалий — так можно описать текущий этап. Россия делает первый шаг — теперь внимание к реакции оппонентов. Первая подача сделана. Кто примет мяч и куда он полетит — покажут ближайшие дни.