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В Стамбул едут русские военные и разведчики. Что это значит? Пинчук рассказал

Российская делегация на переговорах в Стамбуле ...

osetia.ldpr.ru

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Российская делегация на переговорах в Стамбуле оказалась не просто представительской — в её состав вошли высокопоставленные военные и разведывательные фигуры. Это решение Кремля вызвало интерес и вопросы, особенно на фоне сложной международной обстановки.

Кто входит в делегацию?

После долгого молчания Кремль официально раскрыл состав делегации. Возглавляет её помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправятся:

  • замглавы МИД Михаил Галузин,

  • начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков,

  • замминистра обороны Александр Фомин.

Также в составе переговорщиков:

  • Александр Зорин (Генштаб, управление информации),

  • Елена Подобреевская (администрация президента),

  • Алексей Полищук (МИД, департамент СНГ),

  • Виктор Шевцов (МО, международное военное сотрудничество).

Что означает участие военных?

Политолог и экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает, что состав делегации указывает на серьёзный и прагматичный подход. По его мнению, переговоры будут вестись не с чистого листа, а с того момента, где завершился предыдущий раунд в 2022 году. Многие из нынешних участников уже представляли Россию тогда.

Он также отметил: если бы речь шла о переговорах исключительно по административным границам, состав группы был бы другим. Присутствие представителей армии и разведки говорит о том, что главной темой станет линия боевого соприкосновения (ЛБС) и ситуация на фронте.

Возможен ли диалог?

Политический обозреватель Борис Первушин обращает внимание: речь идёт не столько о границах, сколько о безопасности — статусах, гарантиях, условиях. Москва, по его словам, демонстрирует готовность вести серьёзный диалог, но не с Киевом, а с США. Есть предположения, что Дональд Трамп может воспользоваться этим процессом, чтобы заявить о себе как о миротворце. Другие рассматривают участие американских дипломатов в неофициальных переговорах.

Украинская сторона, несмотря на резкие заявления, в итоге согласилась на участие. Это, по мнению экспертов, уже можно считать сдвигом. Путин настаивает на снижении агрессии в риторике, и это начинает срабатывать.

Стамбул — не мир, но шанс

Эксперты сходятся во мнении: Стамбул — это не финал, но важный старт. Если переговоры будут основываться на документе 2022 года с учётом нынешней ситуации, они могут привести к серьёзным результатам. Пока же — начало большого диалога, в котором, возможно, уже скоро сыграют свои роли крупные фигуры мировой политики, пишет tsargrad.tv.

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