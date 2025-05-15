В Стамбул едут русские военные и разведчики. Что это значит? Пинчук объяснил
ivanovo.ldpr.ru
Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в переговорах в Стамбуле. После продолжительного молчания Кремль официально назвал имена участников. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Вместе с ним в Турцию направляются замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Состав делегации даёт понять: речь пойдёт не только о политических, но и о военно-стратегических вопросах. В приоритете — обсуждение текущей линии боевого соприкосновения.
Разведка и Генштаб: сигнал о содержании повестки
Среди экспертов делегации заявлены:
- Александр Зорин — первый замначальника Управления информации Генштаба;
- Виктор Шевцов — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества;
- Елена Подобреевская — представитель администрации президента по гуманитарной политике;
- Алексей Полищук — директор департамента СНГ в МИД РФ.
Политолог Андрей Пинчук считает: затяжное неразглашение состава делегации может быть связано с внешним согласованием, в том числе с США. При этом делегация во многом повторяет ту, что участвовала в переговорах 2022 года. Это говорит о попытке продолжить разговор с того места, где он был тогда остановлен.
Эксперты: речь не о границах, а о гарантиях
По мнению обозревателя Бориса Первушина, предмет обсуждения — не территориальные вопросы, а механизмы безопасности: «Москва показывает готовность говорить всерьёз, но не с Киевом, а с Вашингтоном. Возможно, в процесс вовлекутся Трамп или другие посредники, вроде Рубио или Уиткоффа».
Украинская сторона, несмотря на жесткие заявления, прибыла в Стамбул. Снижение агрессивной риторики наблюдатели уже называют результатом давления со стороны Москвы.
Что дальше: первая подача сделана
Возврат к повестке Стамбула-1 с учётом новых реалий на фронте означает: Россия предлагает продолжить уже начатый путь. Конфигурация делегации указывает на приоритет вопросов безопасности и статуса. Пока — первая подача. Кто и как примет мяч, покажут ближайшие шаги, сообщает tsargrad.
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