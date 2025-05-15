В Стамбул едут русские военные и разведчики. Что это значит? Пинчук объяснил

Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в переговорах в Стамбуле. После продолжительного молчания Кремль официально назвал имена участников. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Вместе с ним в Турцию направляются замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Состав делегации даёт понять: речь пойдёт не только о политических, но и о военно-стратегических вопросах. В приоритете — обсуждение текущей линии боевого соприкосновения.

Разведка и Генштаб: сигнал о содержании повестки

Среди экспертов делегации заявлены:

Александр Зорин — первый замначальника Управления информации Генштаба;

Виктор Шевцов — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества;

Елена Подобреевская — представитель администрации президента по гуманитарной политике;

Алексей Полищук — директор департамента СНГ в МИД РФ.

Политолог Андрей Пинчук считает: затяжное неразглашение состава делегации может быть связано с внешним согласованием, в том числе с США. При этом делегация во многом повторяет ту, что участвовала в переговорах 2022 года. Это говорит о попытке продолжить разговор с того места, где он был тогда остановлен.

Эксперты: речь не о границах, а о гарантиях

По мнению обозревателя Бориса Первушина, предмет обсуждения — не территориальные вопросы, а механизмы безопасности: «Москва показывает готовность говорить всерьёз, но не с Киевом, а с Вашингтоном. Возможно, в процесс вовлекутся Трамп или другие посредники, вроде Рубио или Уиткоффа».

Украинская сторона, несмотря на жесткие заявления, прибыла в Стамбул. Снижение агрессивной риторики наблюдатели уже называют результатом давления со стороны Москвы.

Что дальше: первая подача сделана

Возврат к повестке Стамбула-1 с учётом новых реалий на фронте означает: Россия предлагает продолжить уже начатый путь. Конфигурация делегации указывает на приоритет вопросов безопасности и статуса. Пока — первая подача. Кто и как примет мяч, покажут ближайшие шаги, сообщает tsargrad.