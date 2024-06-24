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В СССР этот продукт ели только так каждый день, а сегодня его запрещают медики

Медики предупреждают о возможных рисках употребления молочных продуктов, которые когда-то были популярны в стране.

Дмитрий Павлов

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Медики предупреждают о возможных рисках употребления молочных продуктов, которые когда-то были популярны в стране.

В советские времена сметана, сырники и кефир были повседневным угощением для жителей. Однако сейчас специалисты указывают на возможные негативные последствия от употребления молочной продукции, такие как лактозная непереносимость, аллергия и риск развития серьезных заболеваний. Врачи считают, что чрезмерное потребление молочных продуктов может быть причиной возникновения диабета, остеопороза, онкологии и сердечно-сосудистых проблем.

Поэтому современные специалисты настоятельно рекомендуют контролировать потребление молочной продукции ради здоровья.
Употребление молока, несмотря на некоторые предостережения, продолжает оставаться важным источником жирных кислот, витаминов и минералов. Следовательно, врачи рекомендуют употреблять его в умеренных количествах, если нет проблем с лактозой, аллергией на белки коровьего молока или пищевой непереносимостью.

Таким образом, молочные продукты, которые когда-то были доступны в изобилии, теперь требуют более осознанного подхода к их потреблению. Важно найти баланс между пользой и возможными рисками, чтобы поддерживать здоровый образ жизни, сообщает PROGOROD13

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