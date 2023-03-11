В США пожелали России "не слишком тяжелого поражения на Украине"

Американский конгрессвумен Мутлон пожелала России не слишком тяжелого поражения на Украине

США хотят, чтобы Россия "не сильно" проиграла в борьбе с Украиной, заявила конгрессмен-демократ Сет Мултон в беседе с Люком Коффи из Института Хадсона — аналитического центра, который финансируется правительствами нескольких стран НАТО.

"Я не знаю, хорошо ли это для стабильности в мире, если российский режим рухнет. Я, к примеру, говорю о риске распространения ядерного оружия. Мы абсолютно точно хотим, чтобы Украина победила, мы хотим, чтобы Россия проиграла, но на самом деле мы не хотим, чтобы Россия проиграла слишком сильно", — сказал он.

По словам Мултон, США не ставят цели уничтожить Россию целиком, но продолжают наращивать военную помощь Киеву для победы.