В составе "пальма", а ценник - золотой: Роскачество раскрыло истину о популярных марках сливочного масла

В последнем исследовании Роскачества выявлены удивительные подробности о составе сливочного масла от ведущих производителей, которые занимают полки магазинов по всей России. Несмотря на высокую стоимость некоторых брендов, исследование показало, что в составе некоторых из них присутствует пальмовое масло, что ставит под вопрос их качество и соответствие ожиданиям потребителей.

По результатам проверки Роскачество подтвердило, что хотя большинство марок предлагают продукт, соответствующий ГОСТу по содержанию молочных жиров, в некоторых образцах обнаружено содержание растительных жиров, в том числе пальмового масла. Это открытие вызывает озабоченность, учитывая, что пальмовое масло часто критикуют за потенциальные здоровьесберегающие риски и влияние на общий профиль продукта.

Дополнительно, исследование указало на значительную разницу в ценах, где некоторые марки с пальмовым маслом в составе стоят почти как чисто сливочные аналоги. Это поднимает вопросы не только о честности маркетинговых стратегий, но и о соотношении цена-качество для российских потребителей.

В ответ на эти находки Роскачество рекомендует потребителям внимательно изучать состав продукта перед покупкой и отдавать предпочтение тем брендам, которые полностью соответствуют стандартам качества сливочного масла без добавления растительных жиров.

Эксперты подчеркивают, что выбор сливочного масла должен основываться на прозрачности производителей и честности перед потребителями. Осведомленность о составе продуктов поможет сделать осознанный выбор в пользу здоровья и качества питания.