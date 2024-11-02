Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В составе "пальма", а ценник - золотой: Роскачество раскрыло истину о популярных марках сливочного масла

В последнем исследовании Роскачества выявлены у...

oleoscope.com

Подписаться в Telegram

В последнем исследовании Роскачества выявлены удивительные подробности о составе сливочного масла от ведущих производителей, которые занимают полки магазинов по всей России. Несмотря на высокую стоимость некоторых брендов, исследование показало, что в составе некоторых из них присутствует пальмовое масло, что ставит под вопрос их качество и соответствие ожиданиям потребителей.

По результатам проверки Роскачество подтвердило, что хотя большинство марок предлагают продукт, соответствующий ГОСТу по содержанию молочных жиров, в некоторых образцах обнаружено содержание растительных жиров, в том числе пальмового масла. Это открытие вызывает озабоченность, учитывая, что пальмовое масло часто критикуют за потенциальные здоровьесберегающие риски и влияние на общий профиль продукта.

Дополнительно, исследование указало на значительную разницу в ценах, где некоторые марки с пальмовым маслом в составе стоят почти как чисто сливочные аналоги. Это поднимает вопросы не только о честности маркетинговых стратегий, но и о соотношении цена-качество для российских потребителей.

В ответ на эти находки Роскачество рекомендует потребителям внимательно изучать состав продукта перед покупкой и отдавать предпочтение тем брендам, которые полностью соответствуют стандартам качества сливочного масла без добавления растительных жиров.

Эксперты подчеркивают, что выбор сливочного масла должен основываться на прозрачности производителей и честности перед потребителями. Осведомленность о составе продуктов поможет сделать осознанный выбор в пользу здоровья и качества питания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Цены взлетят до небес»: Набиуллина рассказала о поднятии ключевой ставки

Важное в РТ

день назад

В селе для многодетных семей в Татарстане построили инфраструктуру связи

сетки на вытяжку от насекомых вредителей

Новости Казани

14 часов назад

В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

Новости России

3 дня назад

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Передвижники» (0+) при поддержке ВТБ

ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей в Челябинске

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани на трассе М-7 горит фура

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Новости Татарстана

4 часа назад

«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Новости Татарстана

день назад

Названы 7 знаков Зодиака, которым повезет в любви и карьере в 2025 году

Новости Казани

день назад

Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе
Новости Казани
5 часов назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Известно, что школа появится на Портовой улице

Новости Татарстана

7 часов назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

Новости Казани

8 часов назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Новости Казани

9 часов назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября
В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу
Новости Татарстана
5 часов назад

В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу

Новости Казани

9 часов назад

В Казани на 5 дней ограничат движение транспорта на улице Лазурной

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы с утра стояли в пробке из-за прорыва на улице Серова

Новости Татарстана

10 часов назад

В РТ известна программа Дня народного единства
И вновь продолжается рост: банки повышают ставк...
Новости России
4 дня назад

И вновь продолжается рост: банки повышают ставки по депозитам