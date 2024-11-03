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В составе "пальма", а ценник - выше некуда: Роскачество раскрыло правду всю о популярных марках сливочного масла

В последнем исследовании Роскачества, ориентиро...

tuapsevesti.ru

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В последнем исследовании Роскачества, ориентированном на популярные бренды сливочного масла, обнаружена тревожная тенденция: некоторые продукты содержат добавки растительных жиров, в частности пальмовое масло, несмотря на высокую стоимость этих масел на полках магазинов.

Эксперты Роскачества проанализировали различные марки сливочного масла, доступные на российском рынке, и пришли к выводу, что далеко не все они соответствуют заявленному качеству. В частности, было выявлено, что в составе некоторых дорогих марок присутствуют растительные жиры, что является нарушением стандартов для продукции, которая должна быть изготовлена исключительно из коровьего молока.

Роскачество подчеркивает, что использование пальмового масла в продуктах, которые должны быть полностью молочными, не только вводит потребителей в заблуждение, но и снижает пищевую ценность масла. Пальмовое масло дешевле сливочного и часто используется производителями как способ сокращения издержек, что приводит к неоправданно высокой цене для конечного качества продукта.

В своем отчете Роскачество также дает рекомендации по выбору качественного сливочного масла. Потребителям следует внимательно изучать состав продукта на упаковке, предпочитая те марки, где четко указано, что масло сделано из 100% сливок без добавок. Кроме того, лучше отдавать предпочтение продукции с доказанной репутацией и положительными отзывами.

Результаты этого исследования уже вызвали реакцию в социальных сетях и среди защитников прав потребителей, которые требуют от производителей честности в маркировке и соблюдения стандартов качества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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