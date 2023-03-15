В соседних с Татарстаном Вятских Полянах пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

В Кировской области пьяный мужчина начал стрелять из окна квартиры

Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны в соседней с РТ Кировской области, пострадавших нет, ситуация под контролем, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

"По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет", - написал глава Кировской области в своем телеграм-канале.

Он отметил, что полиция быстро оцепила прилегающую территорию.

Как пишет РИА Новости, причиной для странного поведения стала семейная ссора.

