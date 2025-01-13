В СФР было озвучено важное заявление о 13-й пенсии для всех пенсионеров в январе

Недавно в информационном пространстве возникли дискуссии относительно дополнительной пенсионной выплаты, которую в социальных сетях называют "13-я пенсия". Эта тема вызвала оживленные обсуждения среди пенсионеров, многие из которых ожидали получить эту выплату в январе. Однако, согласно официальной информации от PRIMPRESS, положение дел обстоит иначе.

В декабре прошлого года было зафиксировано двойное начисление пенсии. Первая часть — это стандартная декабрьская пенсия, которая была выплачена в начале месяца. Вторая же часть, которая поступила ближе к концу декабря и была значительно больше по сумме, вызвала много вопросов и предположений среди получателей. Пенсионеры задавались вопросом, не является ли это дополнительной "13-й пенсией", о которой иногда упоминается в СМИ и в высказываниях некоторых политиков.

Однако специалисты быстро прояснили ситуацию: указанная выплата не представляет собой новую или дополнительную пенсию. Это была обычная пенсия за январь, выплаченная заблаговременно из-за предстоящих новогодних праздников, чтобы гарантировать финансовую стабильность пенсионеров в период закрытия банков. Следующая пенсия, предназначенная за февраль, будет перечислена в обычные сроки в конце зимы.

Этот случай подчеркивает необходимость обращать внимание на достоверность информации и не поддаваться на непроверенные данные. Хотя многие пенсионеры и надеялись на появление "13-й пенсии", официальные органы подтверждают, что в системе пенсионных выплат на данный момент таких изменений не произошло. Предварительная пенсия за январь должна рассматриваться как часть обычных пенсионных начислений, а гражданам старшего возраста следует опираться на официальные источники для получения актуальной информации.