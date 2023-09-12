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В Сбере заявили о запуске определителя номеров для мессенджеров

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В целях защиты клиентов от растущей мошеннической активности в мессенджерах Сбербанк запустит определитель номеров, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

«Телефонные мошенники в основном использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp, через Telegram», - рассказал о новом тренде он.

Кузнецов подробно описал мошенническую схему. Мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребенка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.

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