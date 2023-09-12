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В Сбере не ожидают повышения ключевой ставки после заседания ЦБ 15 сентября

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Герман Греф заявил, что не ожидает повышения ключевой ставки после заседания совета директоров Центрального Банка 15 сентября и прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики в течение полугода.

«Не ожидаю повышения, потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены», - прокомментировал он в рамках пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.

«Мне не кажется, что еще больше придется ужесточать [денежно-кредитную политику]. Я думаю, что [через] полгода, может быть, мы приступим к циклу снижения», - добавил Греф, комментируя предположительные сроки смягчения денежно-кредитной политики.

Глава Сбербанка также добавил, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ незначительно повлияет на финансовые результаты Сбера, но сокращение спроса на финансовые ресурсы уже заметно.

«Пока мы видим, что сокращение спроса на финансовые ресурсы уже наметилось, достаточно значимое. Я думаю, что Банк России будет смотреть на результаты и будет корректировать свою политику. Что касается нас, это, безусловно скажется на нашем финансовом результате, но это не будет что-то значимое», - сказал он.

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