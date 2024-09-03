В Сбере назвали самые популярные и опасные схемы мошенничества

Зампред Сбера: самыми опасными являются звонки мошенников под видом полиции и ЦБ

Самыми популярными и опасными схемами обмана россиян являются звонки мошенников по телефону и через мессенджеры. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам представителя Сбера, звонки под видом сотрудников полиции и Центрального банка с необходимостью перевода денег на «безопасный» счет остаются актуальными. Злоумышленники либо выясняют данные карты, пароли из СМС и другую информацию, чтобы украсть деньги, либо уговаривают потенциальную жертву самостоятельно снять или перевести им деньги, в некоторых случаях даже оформив кредит.