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В Сбере назвали самые популярные и опасные схемы мошенничества

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Зампред Сбера: самыми опасными являются звонки мошенников под видом полиции и ЦБ

Самыми популярными и опасными схемами обмана россиян являются звонки мошенников по телефону и через мессенджеры. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам представителя Сбера, звонки под видом сотрудников полиции и Центрального банка с необходимостью перевода денег на «безопасный» счет остаются актуальными. Злоумышленники либо выясняют данные карты, пароли из СМС и другую информацию, чтобы украсть деньги, либо уговаривают потенциальную жертву самостоятельно снять или перевести им деньги, в некоторых случаях даже оформив кредит.

«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», — назвал причины опасности подобных схем Кузнецов.

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