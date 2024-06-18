В Сбере изучили спрос клиентов на экспресс-доставку карт

От оформления карты в СберБанк Онлайн до ее бесплатной доставки в среднем проходит 25 минут

В Сбербанке изучили спрос клиентов на ускоренную доставку дебетовых карт курьерами-партнерами банка. Наибольшей популярностью такая услуга пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Казани.

Но она востребована и в малых городах: сейчас Сбер доставляет карты почти в 130 городах страны, и с каждым днём их количество растёт. Каждый третий клиент выбирает сервис быстрой доставки, так как это просто и удобно.

Доставка обычно занимает 15–35 минут. Быстрее всего — за 7 минут! — карту привезли в Уфе.

Заказать дебетовую карту с доставкой можно в СберБанк Онлайн. Для этого надо выбрать опцию «Доставка от 15 минут» и указать адрес.