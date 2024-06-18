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В Сбере изучили спрос клиентов на экспресс-доставку карт

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От оформления карты в СберБанк Онлайн до ее бесплатной доставки в среднем проходит 25 минут

В Сбербанке изучили спрос клиентов на ускоренную доставку дебетовых карт курьерами-партнерами банка. Наибольшей популярностью такая услуга пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Казани.

Но она востребована и в малых городах: сейчас Сбер доставляет карты почти в 130 городах страны, и с каждым днём их количество растёт. Каждый третий клиент выбирает сервис быстрой доставки, так как это просто и удобно.

Доставка обычно занимает 15–35 минут. Быстрее всего — за 7 минут! — карту привезли в Уфе.

Заказать дебетовую карту с доставкой можно в СберБанк Онлайн. Для этого надо выбрать опцию «Доставка от 15 минут» и указать адрес.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:
«Мы рады, что наш бесплатный сервис быстрой доставки карт оказался столь востребованным. Это удобно всем, кто ценит своё время и не хочет либо не может приехать за картой в офис банка. В прошлом году мы запустили пилотный проект курьерской доставки дебетовых карт для владельцев Android-смартфонов в Москве, Казани и Уфе. Увидели, что спрос на сервис высокий, учли все пожелания клиентов. Поэтому решили масштабировать проект: теперь в зону ускоренной доставки входит почти 130 городов, а заказать карту могут и владельцы айфонов. Мы продолжим расширять географию доставки карт, чтобы ещё больше россиян смогли воспользоваться этой услугой и сэкономить своё время».

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