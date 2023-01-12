В Росздравнадзоре предупредили о возможных задержках поставок некоторых лекарств в аптеки страны
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Из-за повышенного спроса на некоторые медикаменты в аптеках РФ возможны задержки поставок нужного количества препаратов, сообщил Росздравнадзор в официальном Telegram-канале.
"Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации",— говорится в релизе.
Как отметили в ведомстве, временным отсутствием некоторых лекарств пользуются мошенники. Так, некоторые недобросовестные организации предлагают внести предоплату за доставку нужного препарата.
Также лекарства от мошенников могут быть подделкой, порой опасной для жизни и здоровья.