В Россию придут 30-градусные морозы: синоптики назвали дату

Российские синоптики предупредили о скором наступлении морозов. Обширный сибирский антициклон накроет Москву, Калугу, Тверь, Ярославль, Иваново, Владимир, Смоленскую и Рязанскую области, Тулу, Кострому, там температура будет до 20 градусов мороза в ночное время.

30-градусные морозы в декабре накроют Омск, Томск, Новосибирск, Челябинск, Магнитогорс, Урал, Хабаровск и Приморье.

Достанется и Северу - холодно будет в Коми, в НАО, Мурманске и Магадане.