Новости России
· Служба новостей

В Россию придут 30-градусные морозы: синоптики назвали дату

В Россию придут 30-градусные морозы: синоптики назвали дату

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Российские синоптики предупредили о скором наступлении морозов. Обширный сибирский антициклон накроет Москву, Калугу, Тверь, Ярославль, Иваново, Владимир, Смоленскую и Рязанскую области, Тулу, Кострому, там температура будет до 20 градусов мороза в ночное время.

30-градусные морозы в декабре накроют Омск, Томск, Новосибирск, Челябинск, Магнитогорс, Урал, Хабаровск и Приморье.
Достанется и Северу - холодно будет в Коми, в НАО, Мурманске и Магадане.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани на окраине города неизвестный мужчина пристает к женщинам и лапает их

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

дезинсекция мытищи от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Казани на Дубравной откроется каток среди деревьев

Интересное в Казани

2 дня назад

Печенье на стевии и веганские батончики: запасаемся лакомствами для уютной осени

ремонт зеркал в ванной в Краснодаре

Новости Казани

15 часов назад

Казанское селище Новое Аракчино внесут в перечень объектов культурного наследия РТ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане до уроков не было допущено более 3,2 тысяч школьников

Новости Татарстана

день назад

Казанский блогер посетил шоу «Давай поженимся»

Новости Татарстана

день назад

В РТ предложили построить специальные микрорайоны для поддержки молодых семей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане средний размер пенсии по старости составил более 20,6 тысячи рублей
Лонгриды
4 дня назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Новости Татарстана

12 часов назад

В ДТП в Татарстане по вине пьяной автоледи пострадали двое детей

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Казани

15 часов назад

Сегодня в Казани будет до 0 градусов

Новости Казани

15 часов назад

Казанское селище Новое Аракчино внесут в перечень объектов культурного наследия РТ
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
2 дня назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Татарстана

день назад

Казанский блогер посетил шоу «Давай поженимся»

Новости Татарстана

день назад

В честь Дня матери на казанской телебашне включат праздничную подсветку

Новости Татарстана

день назад

В РТ предложили построить специальные микрорайоны для поддержки молодых семей
Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами